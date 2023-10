Ο Μεντβέντεφ πέρασε τον Χατσάνοφ και περιμένει Τσιτσιπά ή Γκόγιο

Σε τρία σετ (6-3, 3-6, 6-3) ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του μαχητικού Κάρεν Χατσάνοφ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στη Βιέννη.

Ο Μεντβέντεφ είχε δύο πρόσωπα στο παιχνίδι με τον συμπατριώτη του στη Βιέννη.

Εκανε ένα εκπληκτικό πρώτο σετ, όπου ο Χατσάνοφ έβρισκε πόντους με το… σταγονόμετρο στο σερβίς του, ένα πολύ κακό δεύτερο σετ με αρκετά αβίαστα λάθη και ένα τρίτο σετ που θύμησε σε όλους γιατί κάποια στιγμή είχε φτάσει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης…

Ο Μεντβέντεφ ήταν κυρίαρχος στο πρώτο σετ. Εσπασε δύο φορές το σερβίς του συμπατριώτη του και με 5-1 πήγε να σερβίρει για το σετ, με τον Χατσάνοφ όμως να μειώνει και να φτάνει στο 5-3.

Εκεί ο Μεντβέντεφ σοβαρεύτηκε και με love game έκανε το 6-3 και πήρε το πρώτο σετ, στο οποίο είχε το εκπληκτικό 21/23 σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (10/17 στο δεύτερο που ουσιαστικά έφερε και το μοναδικό break στο σετ για τον Χατσάνοφ).

