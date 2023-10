Ο Νικ Κύργιος έχει χάσει όλους τους βαθμούς του στην παγκόσμια κατάταξη, αποτέλεσμα της πολύμηνης απουσίας του από την ενεργό δράση.

Ο Νικ Κύργιος βρίσκεται στο... απόλυτο μηδέν στην παγκόσμια κατάταξη και για να είμαστε πιο ακριβείς δεν έχει βαθμό αυτή τη στιγμή στο ATP ranking.

Ο 28χρονος έχει πολύμηνη απουσία από τα κορτ, έχασε και κατά συνέπεια κάθε εβδομάδα αφαιρούνταν οι βαθμοί υπεράσπισής του από κάθε τουρνουά που έπαιξε τελευταία φορά.

Ο Κύργιος δεν συγκεντρώνει κάποια βαθμολογική συγκομιδή στην ATP, την ώρα που το αγωνιστικό του μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Nick Kyrgios has NO MORE ATP POINTS!



Inactive for too much time, the Australian player is no longer ranked at the ATP



