Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς συνεχίζουν στην Αμβέρσα

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του διπλού ανδρών στο τουρνουά της Αμβέρσας

Επιτυχημένα άρχισαν την προσπάθειά τους οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς στο διπλό ανδρών στο τουρνουά της Αμβέρσας, επικράτησαν επί των Μιγκουέλ Ρέγιες-Βερέλα (Μεξικό) και Νταβίντ Χερνάντεζ (Ισπανία) με 7-6(7), 7-6(2) και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην προημιτελική φάση.

Τα αδέλφια Τσιτσιπά παρότι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τα δύο πρώτα set points, κατέκτησαν το πρώτο σετ στο tie break με 7-6(7). Στο 2ο σετ το ελληνικό δίδυμο πέτυχε break για το 4-3, αμέσως οι αντιπαλοί τους το πήραν πίσω (4-4) για να οδηγηθεί και αυτό το σετ το tie break.

Εκεί τα αδέλφια Τσιτσιπά κυριάρχησαν με 7-2, πήραν το σετ με 7-6(2) και μαζί την πρόκριση για τη φάση των «8», περιμένοντας να μάθουν τον αντίπαλό τους.

