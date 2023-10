Ο Κόρντα κέρδισε την ματσάρα με τον Σέλτον

Με ανατροπή ο Σεμπάστιαν Κόρντα κέρδισε 2-1 σετ τον Μπεν Σέλτον και έκλεισε ραντεβού με τον Χουρκάτζ στα ημιτελικά στη Σαγκάη.

Ο Κόρντα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και μετά από 2 ώρες και 55 λεπτά, εξασφάλισε την παρουσία του στην 4αδα, παρά τους 17 άσους και τα καλύτερα ποσοστά στο σερβίς που είχε ο Σέλτον (6-7, 6-2. 7-6).

SHANGHAI SEBI-FINALIST



Korda is a Masters 1000 Semi-Finalist for the FIRST TIME as he beats Shelton 6-7 6-2 7-6 in a THRILLER! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/x3hHtX7Vrg