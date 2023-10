Ο Χουρκάτζ σε δεύτερο σερί ημιτελικό σε Masters

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ επικράτησε με 2-1 σετ του Φαμπιάν Μαροζάν και εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά της Σαγκάης.

Ο Πολωνός δεν έπεσε στην… παγίδα που έχει στήσει φέτος σε τρία μεγάλα ονόματα ο Μαροζάν.

Αν και έχασε το πρώτο σετ με 6-4, κέρδισε εύκολα τα άλλα δύο με 6-1, 6-3 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά όπου θα παίξει με έναν εκ των Σέλτον και Κόρντα.

Ο Χουρκάτζ είχε φτάσει και στο Σινσινάτι στα ημιτελικά, ενώ θα διεκδικήσει για τρίτη φορά θέση σε τελικό σε τουρνουά Masters.

