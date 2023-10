O Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες στο Tour καθώς απέκλεισε τον Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και συνεχίζει στον τρίτο γύρο στη Σαγκάη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα στη Σαγκάη.

Κέρδισε τον Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ (6-4, 6-2 σε 1 ώρα και 23 λεπτά) και συνεχίζει, περιμένωντας έναν εκ των Ουμπέρ και Βαν ντε Ζάντσουλπ στην επόμενη φάση.

Stef Seals It @steftsitsipas wins the last points in a row to beat Hijikata 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/cLgVJudNb7