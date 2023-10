Δίκαιος πρωταθλητής ο Σίνερ, κέρδισε τον Μεντβέντεφ στον τελικό του Πεκίνου

Ο Γιάνικ Σίνερ επικράτησε με 7-6, 7-6 του Ντανίλ Μεντβέντεφ και κατέκτησε το 500αρι τουρνουά στο Πεκίνο όπου έπαιξε εκπληκτικό τένις.

Διαβασμένος απέναντι σε Αλκαράθ και Μεντβέντεφ, αλλά και εντυπωσιακό footwork, ο Γιάνικ Σίνερ μετατράπηκε σε All star παίκτη στο Πεκίνο και κατέκτησε τον τίτλο.

Στον τελικό απέναντι στον Μεντβέντεφ κέρδισε και τα δύο σετ στο tie break (7-6 (2), 7-6 (2)), για να κατακτήσει τον ένατο τίτλο της καριέρας του.

