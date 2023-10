Ζβέρεφ και Μεντβέντεφ έκλεισαν ραντεβού στα ημιτελικά του Πεκίνου

Σε τρία σετ έκλεισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Πεκίνο οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για 10η φορά μέσα στο 2023, θα παίξει σε ημιτελικά σε τουρνουά στο Tour.

Ο Ρώσος τενίστας παρά το κακό δεύτερο σετ κόντρα στον Γάλλο Ουμπέρ, πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, με 2-1 σετ (6-4, 1-6, 6-1), εκεί όπου θα συναντηθεί για άλλη μία φορά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

10th Semi-Final of 2023!@daniilmedwed defeats Humbert 6-4 3-6 6-1 to make the last 4 in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/BTqaf2V2D0