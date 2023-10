O Ντιμιτρόφ απέκλεισε τον Ρούνε, μια ανάσα από το Νο4 ο Τσιτσιπάς

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ επικράτησε με 2-0 σετ του Χόλγκερ Ρούνε και πλέον μόνο ο Σίνερ απειλεί τον Τσιτσιπά από το να μην είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης την Δευτέρα.

Σπουδαία νίκη για τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στο Πεκίνο, η οποία… ευνοεί και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Βούλγαρος επικράτησε του Χόλγκερ Ρούνε με 2-0 σετ (6-3, 7-5), με αποτέλεσμα ο Δανός (4 ήττες στα τελευταία 5 ματς στο Tour) να χάνει την ευκαιρία να επιστρέψει στο Νο4.

First top 5 win in two years @GrigorDimitrov defeats Rune 6-3 7-5 and breaks a 12-match losing streak vs top 5 opponents!#ChinaOpen pic.twitter.com/DcpDNghL2J