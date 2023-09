Σαρωτικός Μεντβέντεφ στο Πεκίνο, έχασε τρία games από τον Πολ

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκλεισε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο στο Πεκίνο, επικρατώντας με 6-2, 6-1 του Τόμι Πολ.

Ο Μεντβέντεφ χρειάστηκε 80 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού, χάνοντας όλα κι όλα, τρία games στο παιχνίδι.

Είχε 9 άσους, δεν δέχτηκε κανέναν, ενώ σε πρώτο σερβίς είχε κερδισμένο το 85% των πόντων (29/34). Παράλληλα, είχε 20 winners και μόνο 6 αβίαστα λάθη σε όλο το ματς!

Another win in the books @DaniilMedwed defeats Paul 6-2 6-1 for his 56th win of the season and moves through in Beijing#ChinaOpen pic.twitter.com/HzU4zBbjIu