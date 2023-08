Αλλόκοτο σκηνικό με Τσιτσιπά: Θεατής μιμούνταν τη μέλισσα ενώ σέρβιρε, ζήτησε να την βγάλουν έξω (vid)

Μία από τις πιο περίεργες στιγμές στην καριέρα του έζησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ενώ σέρβιρε στο δεύτερο σετ, μία γυναίκα παρίστανε την… μέλισσα για να τον αποσυντονίσει.

Σίγουρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει συνηθίσει να παίζει με το κοινό απέναντί του από την στιγμή που ο αντίπαλός του είναι από την χώρα που φιλοξενεί το τουρνουά.

Το να προσπαθούν να τον αποσυντονίσουν παίζοντας την… μέλισσα όμως σίγουρα δεν του έχει ξανατύχει.

Η πλάκα είναι πως αρχικά νόμιζε πως όντως γύρω του υπήρχε μέλισσα και άρχισε να προσπαθεί να την διώξει. Οταν πήγε να σερβίρει κι άκουσε πάλι τον ήχο, κατάλαβε ότι ερχόταν από θεατή ακριβώς πίσω του. Αφού το ανέφερε στον διαιτητή, πήγε στη βασική γραμμή και έπιασε κουβέντα με τους θεατές, ρωτώντας ποιος το έκανε.

Κάποιος… υπέδειξε την «δράστη» η οποία έκανε την ανήξερη στον Τσιτσιπά κι αυτός χαμογελώντας πήγε στον διαιτητή ζητώντας να την βγάλει εκτός γηπέδου. Εκεί μερίδα του κοινού άρχισε να τον αποδοκιμάζει, με τον διαιτητή να του λέει πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στην γυναίκα που ήταν στην κερκίδα και ο Τσιτσιπάς γύρισε να σερβίρει λήγοντας εκεί το θέμα.

Δείτε όλο το σκηνικό:

“There’s a person imitating a bee behind me”



The most bee-zarre thing you’ll see today #CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51