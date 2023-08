Ο Αλκαράθ επιβίωσε σε θρίλερ με Χουρκάτζ, στην 8αδα ο Μονφίς (vids)

Αφού έχασε δύο match points στο 5-2 του τρίτου σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε το tie break για να αποκλείσει τον Χουμπέρτ Χουρκάτζ.

Από τον παράδεισο στην κόλαση και πίσω πάλι στον παράδεισο ο Κάρλος Αλκαράθ, σε ένα τρομερό ματς (λόγω εξέλιξης) με τον Χουμπέρτ Χουρκάτζ στο Τορόντο.

Ο Ισπανός χρειάστηκε τρία σετ για να πάρει την πρόκριση, αλλά κυρίως να καλύψει το σοκ των δύο χαμένων match points στο 5-2 του τρίτου σετ, το οποίο ο Πολωνός έστειλε στο

Tie-break!

Ο Καρλίτος ζορίστηκε να πετύχει την 14η διαδοχική του νίκη στο tour, επικρατώντας τελικά με 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3), για να προκριθεί στα προημιτελικά.

Με ένα break ο Χουρκάτζ πήρε το σετ με 6-3, ενώ έκανε και break στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Δεν κατάφερε να το κρατήσει ωστόσο και το σετ οδηγήθηκε στο tie break το οποίο ο Ισπανός πήρε με 7-2.

POV: How to win a point against Alcaraz...#NBO23 @HubertHurkacz pic.twitter.com/4ry5vnt6Rm