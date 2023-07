Ο Ρούμπλεφ πήρε τον 14ο τίτλο της καριέρας του

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε τον Κάσπερ Ρουντ με 2-0 στον τελικό του Μπάσταντ, για τον 2ο φετινό του τίτλο.

Μετά το Μόντε Κάρλο, ο Αντρέι Ρούμπλεφ πήρε στο Μπάσταντ της Σουηδίας τον δεύτερο φετινό τίτλο του.

Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο σετ κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ, κυριάρχησε στο δεύτερο και με 7-6, 6-0, κατέκτησε το τρόπαιο.

Είναι ο 14ος τίτλος του Ρούμπλεφ στο Tour σε 22 τελικούς, όπου στο σημερινό παιχνίδι είχε τρία break (τα δύο συνεχόμενα στο δεύτερο σετ όπου προηγήθηκε 4-0), ενώ θα μπορούσε να είχε πάρει νωρίτερα και το πρώτο σετ, αν στο 4-4 δεν σπαταλούσε τρία break point που είχε.

Πήγε το σετ στο tie break όπου με 7-3 το κέρδισε, για να ακολουθήσει μια εύκολη επικράτηση στο δεύτερο.

