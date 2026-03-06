Ο ποδοσφαιριστής της Έλτσε αντιμετωπίζει την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης και κινδυνεύει με δεκαετή φυλάκιση.

Συνεχίζεται αυτές τις ημέρες η εκδίκαση της υπόθεσης του Ράφα Μιρ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση εις βάρος 21χρονης, όταν ήταν ακόμη ποδοσφαιριστής της Βαλένθια.

Ο -πλέον- επιθετικός της Έλτσε που μάλιστα πρωταγωνίστησε ξανά με αρνητικό τρόπο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν φέρεται να έκανε ρατσιστική επίθεση στον Ελ Χιλαλί της Εσπανιόλ, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο σοβαρής τιμωρίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, η εισαγγελεία ζητά ποινής φυλάκισης 10,5 ετών για τον 28χρονο στράικερ, με τα 9 να αφορούν το σεξουαλικό αδίκημα και άλλους 18 μήνες τη σωματική επίθεση και συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε στην τότε 21χρονη.

Επίσης, βάσει των όσων αναφέρει η εφημερίδα «Las Provincias», η αρμόδια αρχή ζητά επίσης περιοριστική εντολή 500 μέτρων από το φερόμενο θύμα για τα επόμενα 13 χρόνια και 7 επιπλέον χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης, εκτός από επταετή απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους.

Πέραν αυτών, ο Μιρ μηνύθηκε με 64 χιλιάδες ευρώ για σωματική και ηθική βλάβη στο θύμα.