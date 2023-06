Περίπατος του Ζβέρεφ επί του Τιμ στο Χάλε

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη μάχη των «λαβωμένων» κέρδισε εύκολα τον Ντομινίκ Τιμ με 2-0 σετ και συνεχίζει στο Χάλε.

Δύο κορυφαίοι παίκτες, που αμφότεροι είχαν έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα τους και προσπαθούν να επιστρέψουν σε τοπ επίπεδο, τέθηκαν αντιμέτωποι στο Χάλε.

Ο λόγος για τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Ντομινίκ Τιμ, με τον πρώτο να κερδίζει τελικά εύκολα με 6-3, 6-4 και να παίρνει το εισιτήριο για τους «16» όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Top class @AlexZverev defeats good friend Thiem to move into the last 16 in Halle#TWO23 pic.twitter.com/KygxBxAaIr