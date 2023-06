Απότομη προσγείωση για Μάρεϊ στο Λονδίνο

Ο Αλεξ Ντε Μινόρ ισοπέδωσε τον Αντι Μάρεϊ που προέρχονταν από δύο συνεχόμενους τίτλους, κερδίζοντας με 6-3, 6-1 στο Λονδίνο.

Εκεί που η ψυχολογία του Αντι Μάρεϊ ήταν στα ύψη μετά από δύο τίτλους στο Challenger, ήρθε η απότομη προσγείωση στα μεγάλα τουρνουά.

Ο Αλεξ Ντε Μινόρ τον κέρδισε στο Λονδίνο με 6-3, 6-1 και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

CLINICAL @alexdeminaur makes the RO16, taking out Murray in a swift display, 6-3 6-1 at Queen's.#cinchChampionships pic.twitter.com/4XkAe6HtUQ