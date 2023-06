Τιάφο και Στρουφ οι φιναλίστ στην Στουτγάρδη

Ο Φράνσις Τιάφο και ο Γιαν Λέναρντ Στρουφ θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο 250αρι της Στουτγάρδης αύριο μετά τις σημερινές τους νίκες.

O Φράνσις Τιάφο και ο… γηπεδούχος Γιαν Λέναρντ Στρουφ πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της Στουτγάρδης.

Ο Τιάφο κέρδισε τον Μάρτον Φούτσοβιτς με 6-3, 7-6(11), έπειτα από μία ώρα και 36 λεπτά.

First grass final @FTiafoe saves 6 set points in the second set before defeating Fucsovics to reach the #BOSSOPEN final pic.twitter.com/Nwe33xqo2P