O Κύργιος επέστρεψε μετά από 5 μήνες, έχασε και τα έβαλε με τις… πετσέτες επειδή δεν ήταν λευκές (vid)

Η επιστροφή του Νικ Κύργιου ήταν καταστροφική καθώς ηττήθηκε σε 70 λεπτά από τον Κινέζο Γου και βρήκε νέα αφορμή για να γκρινιάξει.

Οτι ο Νικ Κύργιος πάντα ψάχνει μία αφορμή για να τσακωθεί και να γκρινιάξει, δεν είναι είδηση.

Είδηση είναι ότι στην επιστροφή του μετά από πέντε μήνες στα court, έχασε μέσα σε 70 λεπτά από τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου με 7-5, 6-3, αποχαιρέτησε πρόωρα την διοργάνωση στην Στουτγάρδη και η αφορμή για να αρπαχτεί, ήταν οι πετσέτες!

Κάπου ήθελε να ξεσπάσει όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελε και άρχισε να κάνει παράπονα στον διαιτητή για τις πετσέτες και συγκεκριμένα, για την ποσότητα και το… χρώμα των πετσετών καθώς απαίτησε να είναι λευκές και όχι αυτές του χορηγού του τουρνουά (BOSS).

«Χρειάζομαι λευκές πετσέτες για να παίξω. Δεν έχω χορηγό την BOSS. Φέρτε μου μια λευκή πετσέτα σας παρακαλώ. Σε κάθε τουρνουά κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν και τους παίκτες», είπε στον διαιτητή ελπίζοντας πως αυτός με την σειρά του θα… μεταφέρει τα παράπονά του στους διοργανωτές.

Barely back and already bitching whatever suits him when he can't break.



"Not enough towels" pic.twitter.com/2jmc7kXyQt