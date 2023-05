Ο Μάρτον Φούτσοβιτς τρελάθηκε με τον Σεμπάστιαν Μπάεζ στον αγώνα τους στο 250άρι τουρνουά της Λιόν.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Ούγγρο, Μάρτον Φούτσοβιτς και τον Αργεντινό, Σεμπάστιαν Μπάεζ στη Λιόν σε κάποιο σημείο του ξέφυγε.

Ο 31χρονος Φούτσοβιτς δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του 22χρονου Μπάεζ και αποφάσισε να ανοίξει κουβέντα μαζί του.

«Πόσο χρονών είσαι, 12;» ρώτησε ο Φούτσοβιτς, με τον Μπάεζ να απαντά: «Όχι, 22». Μετά ο Φούτσοβιτς άρχισε να μονολογεί.



«Συμπεριφέρεσαι σαν 12χρονος. Αυτοί οι νέοι οι 20άχρονοι, όχι ότι είναι ο μόνος. Παίζει τόσο άδικα. Λέει "Vamos" για κάθε πόντο που χάνω, ουρλιάζει σαν σκ...».

Tensions rising in Lyon @OpenParcARA #OpenParc pic.twitter.com/47Dlv2vmzB

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο διαιτητής λέγοντας στον Φούτσοβιτς: «Είναι καλύτερα αν μιλάς μαζί μου, αλλά δεν θέλω αυτού του είδους τη γλώσσα. Καταλαβαίνω ότι είσαι απογοητευμένος και ότι δεν σου αρέσει, αλλά δεν θέλω αυτές τις λέξεις».

Για την ιστορία ο Μπάεζ επικράτησε με 6-4, 7-6(5) και συνεχίζει στη φάση των «16» στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά της γαλλική πόλης.

Debut DELIGHT @sebaabaez7 comes through a tense encounter with Fucsovics 6-4 7-6!@OpenParcARA

#OpenParc pic.twitter.com/7gREZds7mi