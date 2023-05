Ο Ρούνε με ανατροπή στον τελικό της Ρώμης

O Χόλγκερ Ρούνε έκανε ζόρικη ανατροπή επί του Κάσπερ Ρουντ με 6-7, 6-4, 6-2 και πέρασε στον τελικό της Ρώμης.

Ο Χόλγκερ Ρούνε είναι ο πρώτος φιναλίστ στο τουρνουά ATP Μasters της Ρώμης.

Αν και βρέθηκε ένα βήμα από τον αποκλεισμό, γύρισε την κατάλληλη στιγμή το ματς με τον Κάσπερ Ρουντ και με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-2) πέρασε στον αυριανό τελικό όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Στέφανο Τσιτσιπά, είτε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

