Ο Ράφαελ Ναδάλ θα απουσιάσει και από τα αγαπημένα του γήπεδα του Roland Garros, με τον 37χρονο Ισπανό να θέλει να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον εαυτό του και στο σώμα του και να παίξει ξανά το 2024, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του.

Ο Ράφαελ Ναδάλ θα απουσιάσει και από τα γήπεδα του Roland Garros, στα οποία έχει γράψει μια μοναδική ιστορία από το 2005 με 14 τίτλους. Στη συνέντευξη Τύπου που προανήγγειλε χθες ο Ράφαελ Ναδάλ, αναφέρθηκε στις σκέψεις του για το τένις, με βάση τα πολλά προβλήματα τραυματισμών.

«Το 2024 μάλλον θα είναι η τελευταία μου χρονιά στην επαγγελματική περιοδεία. Το κίνητρό μου είναι να προσπαθήσω να απολαύσω και να αποχαιρετήσω όλα τα τουρνουά που ήταν σημαντικά για μένα» είπε χαρακτηριστικά ο Ναδάλ.

The Nadal announcement



More than the news itself, the strange feeling in our stomachs that he’ll probably not play his best ever tournament is underwhelming



Still, everything can still happen



Here’s Rafael Nadal at the French Open, a thread pic.twitter.com/Skf9l4Prkp