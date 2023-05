Ο Ασλάν Καράτσεφ περιμένει Τσιτσιπά ή Στρουφ στα ημιτελικά στη Μαδρίτη

Ο Ασλάν Καράτσεφ νικώντας τον Ζανγκ Ζιζέν με 2-0 προκρίθηκε στα ημιτελικά του Masters της Μαδρίτης και περιμένει έναν από τους Τσιτσιπά ή Στρουφ.

Ο Ασλάν Καράτσεφ συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία στο Masters της Μαδρίτης, με τον 29χρονο Ρώσο να νικά τον Κινέζο, Ζανγκ Ζιζέν με 7-6(3), 6-4 και να προκρίνεται στην ημιτελική φάση. Εκεί θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ, που θα αρχίσει το βράδυ της Πέμπτης (4/5, 21:00).

Ο Καράσεφ γίνεται ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του τουρνουά και φθάνει μέχρι τα ημιτελικά και μεταξύ άλλων στην πορεία του απέκλεισε τον Μεντβέντεφ στη φάση των «16» με 7-6(1), 6-4. Παράλληλα θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό τουρνουά Masters.

