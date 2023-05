Ο Αλκαράθ… κατάπιε τον Ζβέρεφ και πέρασε στα προημιτελικά της Μαδρίτης

Ο Κάρλος Αλκαράθ μετέτρεψε σε περίπατο το υποτιθέμενο ντέρμπι με τον Αλεξαντερ Ζβέρεφ (6-1, 6-2) και συνεχίζει στην 8αδα της Μαδρίτης.

Αλλη μία… τρομακτική εμφάνιση από τον Κάρλος Αλκαράθ στην Μαδρίτη.

Ο Ισπανός τενίστας έκανε τα πάντα σωστά απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και με σκορ 6-1, 6-2, πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο Αλκαράθ έκανε μία ασύλληπτη εμφάνιση στο πρώτο σετ, απέναντι σε έναν απελπισμένο Ζβέρεφ. Εχασε μόνο δύο πόντους στο σερβίς του και αυτούς από τα δύο μοναδικά αβίαστα λάθη που είχε! Ο Ζβέρεφ βρέθηκε να χάνει με 3-0 και αμέσως μετά πήρε το μοναδικό του game στο σετ, με τον Αλκαράθ να είναι σαρωτικός με 10 winners.

Στο δεύτερο ο Ζβέρεφ έδειχνε να ισορροπεί το ματς, όμως στο 2-2 δέχτηκε το break από τον ισπανό. Εκεί ήρθε η… κατάρρευση από τον Γερμανό που είχε τραγικά ποσοστά σε επιθέσεις πάνω στο φιλέ (4/15), με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα ακόμη break και να χάσει το ματς με συνοπτικές διαδικασίες.

