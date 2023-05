O Μεντβέντεφ έγινε… 300αρης με ζόρικη πρόκριση επί του Σεφτσένκο

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να αποκλείσει τον Σεφτσένκο και να φτάσει τις 300 νίκες καριέρας.

Χρειάστηκε βέβαια μπόλικο ιδρώτα για να κερδίσει τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο. Επειτα από 2 ώρες και 42 λεπτά, τον κέρδισε με 4-6, 6-1, 7-5 και συνεχίζει να συλλέγει βαθμούς στο χώμα.

