Ο Μπάεζ ξεπέρασε τον Τζιρόν και θα παίξει με Τσιτσιπά ή Τιμ

Με ανατροπή από 0-1, ο Σεμπάστιαν Μπάεζ επικράτησε του Μάρκος Τζιρόν και αν ο Τσιτσιπάς κάνει το… χρέος του, θα τον βρει μπροστά του στον τρίτο γύρο.

Ο Σεμπάστιαν Μπάεζ περιμένει να μάθει το βράδυ αν στον τρίτο γύρο της Μαδρίτης θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αργεντινός έκανε την ανατροπή στο ματς με τον Μάρκος Τζιρόν, επικρατώντας με 3-6, 6-3, 6-4 και συνεχίζει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς προκριθεί, θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση. Η προηγούμενη ήταν πέρυσι στο Australian Open όπου ο Στέφανος είχε επικρατήσει με 3-1 σετ στον δεύτερο γύρο.

Στον τρίτο γύρο προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος επικράτησε του Ιταλού Βαβασόρι με 6-4, 6-3 και περιμένει τον Σεφτσένκο ο οποίος έκανε σούπερ έκπληξη κόντρα στον Λεχέτσκα (6-1, 6-1).

32 wins through the first third of 2023 @DaniilMedwed gets off to a perfect start in Madrid, seeing off qualifier Vavassori 6-4 6-3!#MMOpen pic.twitter.com/59SG6dv98m