Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Λάζοβιτς στην Μπάνια Λούκα!

O Ντούσαν Λάζοβιτς πέτυχε τη νίκη της καριέρας το κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά του τουρνουά της Μπάνια Λούκα.

Ο Ντούσαν Λάζοβιτς έκανε την έκπληξη στη Μπάνια Λούκα κι άφησε εκτός ημιτελικών τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Μετά από δυο γεμάτα σετ, ο Λάζοβιτς επιβλήθηκε του Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης με 6-4, 7-6 (6) έπειτα από 2,5 ώρες.

Ο Λάζοβιτς είχε προηγηθεί με 3-1 και με 4-2 στο 1ο σετ, αλλά ο Νόλε τον ισοφάρισε σε 4-4 στο 8ο game. Ακολούθησε ένα νέο break από τον 32χρονο Λάζοβιτς, που ανέκτησε το προβάδισμα στο 5-4 και στη συνέχεια έσβησε 3 break points, για να κρατήσει το σερβίς του και να πάρει το σετ με 6-4.

Ακόμα πιο γεμάτο ήταν το 2ο σετ, το οποίο πλησίασε τη 1,5 ώρα σε διάρκεια. Αμφότεροι οι δυο παίκτες είχαν από 5 χαμένα break points, κανείς ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στο break, με το tie-break να ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Εκεί ο Τζόκοβιτς είχε τριπλό set point, αλλά έγινε το απίστευτο. Ο Λάζοβιτς του πήρε πέντε συνεχόμενους πόντους και πανηγύρισε μία τεράστια νίκη.

A story to tell for a lifetime



The moment @Dutzee defeated World No.1 Novak Djokovic in Banja Luka. #SrpskaOpen pic.twitter.com/7F13gC5jHk