Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ αρρώστησε και δεν αγωνίστηκε με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που πέρασε άκοπα στα προημιτελικά του τουρνουά της Βαρκελώνης.

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ εξασφάλισε άκοπα την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά της Βαρκελώνης.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέσυρε τη συμμετοχή του εξ αιτίας ασθένειας και δεν έγινε ο αγώνας του με τον Ντε Μινόρ για τη φάση των «16».

Έτσι ο 24χρονος Αυστραλός (Νο.19) συνεχίζει στην οκτάδα, όπου την Παρασκυεή (21/4) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Ντένις Σαποβάλοφ.

G. Dimitrov has withdrawn from the Main Draw with Illness.



A. De Minaur won by walkover.



Get well soon, @GrigorDimitrov @atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/FKdVxrLtB2