Ο Σίνερ έσωσε match point και πέρασε στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο

Ο Γιάνικ Σίνερ χρειάστηκε να σώσει match point στο tie break του δεύτερου σετ, για να προκριθεί στους «8» (με 3-6, 7-6, 6-1) όπου... περιμένει τον Τζόκοβιτς.

Αφού γλίτωσε από match point του Χούμπερτ Χουρκάτζ, ο Γιάνικ Σίνερ έκανε μεγάλη ανατροπή και πέρασε στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο (3-7, 7-6 (6), 6-1).

O Πολωνός, υπό το βλέμμα του… Γιουσέιν Μπολτ (που έγινε και ball boy σε ένα χτύπημα του Χουρκάτζ που κατέληξε στη κερκίδα) ξεκίνησε εντυπωσιακά έχοντας προβάδισμα με 5-2 και στο 5-3 είχε στο δικό του σερβίς δύο set points. Ο Σίνερ τα έσβησε, αλλά ο Πολωνός με δύο εξαιρετικά σερβίς έκανε το 1-0.

Usain Bolt - also the fastest man on the planet to retrieve a tennis ball @usainbolt #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/QXBYSr9Qv2