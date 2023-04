Ρούμπλεφ και Ζβέρεφ συνεχίζουν στο Μόντε Κάρλο

Αν και χρειάστηκαν τρία σετ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, εξασφάλισαν εισιτήριο στην επόμενη φάση του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Λαχτάρησε, αλλά στο τέλος προκρίθηκε στους «16» του Μόντε Κάρλο ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος επικράτησε με 2-1 σετ του Ισπανού Μουνάρ (4-6, 6-2, 6-2) και θα περιμένει να μάθει αν θα παίξει με τον Χατσάνοφ ή τον νικητή από την αναμέτρηση Εβανς - Ιβάσκα.

Fought for it @AndreyRublev97 is the first player into the Monte Carlo R16 as he overcomes Munar 4-6 6-2 6-2!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/a4UVyzuHhk