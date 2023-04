Φοβερή εμφάνιση από τον Σινέρ που άφησε εκτός τελικού τον Αλκαράθ, μετά από αγώνα τριών ωρών.

Εξαιρετικός αγώνας έγινε στον ημιτελικό του Miami Open με τον Γιανίκ Σινέρ να επιστρέφει μετά από χαμένο σετ και να αφήνει εκτός συνέχειας το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις ανδρών, Κάρλος Αλκαράθ.

Με 3-0 σετ (6-7 (4), 6-4, 6-2), ο 21χρονος Ιταλός έδειξε την ποιότητά του σε έναν φοβερό αγώνα και κέρδισε επάξια τη θέση του στον τελικό του Miami Open αφήνοντας τον Ισπανό εκτός τελικού, γεγονός που θα τον «ρίξει» στην παγκόσμια κατάταξη αφού θα χάσει τη θέση του από το Νο1 του κόσμου και εκεί θα βρεθεί -ξανά- ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

