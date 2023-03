Ο Σίνερ ισοπέδωσε τον Ρούμπλεφ

O Γιάνικ Σίνερ σε 72 λεπτά κέρδισε με 2-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Miami Open.

Ο 21χρονος Γιάνικ Σίνερ πήρε τη νίκη εύκολα επί του Αντρέι Ρούμπλεφ στο Μαϊάμι με 6-2, 6-4.

Στο πρώτο σετ έκανε δυο απανωτά break και προηγήθηκε με 5-1, για να το κλείσει λίγο αργότερα στο σερβίς του για το 6-2. Στο 2ο έκανε ένα ακόμα break στο 7ο game για να περάσει μπροστά με 4-3 και να διατηρήσει τον έλεγχο έως το τέλος, ολοκληρώνοντας το ματς χωρίς να απειληθεί το σερβίς του.

Still never lost before the quarters in Miami



2021 runner-up @janniksin plays some inspired tennis en route to a straight-sets win against Rublev!#MiamiOpen pic.twitter.com/V5iTtCgANY