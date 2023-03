Τρεις seeded παίκτες αποχαιρέτησαν το Μαϊάμι με λίγες ώρες διαφορά και «άδειασαν» το ταμπλό.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις εκπλήξεις είχε το πρόγραμμα της φάσης των «16» στο ταμπλό του Μαϊάμι στους άνδρες.

Ο Φρανσίσκο Σερουντόλο άφησε εκτός τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, στην μεγαλύτερη ίσως, από τις τρεις, εκπλήξεις. Ο Αργεντινός επικράτησε με 6-2, 7-5 και στην φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Λορένζο Σονέγκο που με την σειρά του επικράτησε του Φράνσις Τιάφο με 6-3, 6-4!

Fuoriclasse Lorenzo Sonego knocks out No.12 seed Tiafoe 6-3 6-4 to round out the last 16 line-up in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/qXx9uYnqW2

Σονέγκο και Σερουντόλο θα αναμετρηθούν με τον Τσιτσιπά να τους περιμένει στα προημιτελικά, σε περίπτωση δικής του πρόκρισης.

Η τρίτη έκπληξη αφορά τον αποκλεισμό του Χουρκάτζ απο τον Μαναρινό. Ο Πολωνός για άλλο ένα ματς έπαιξε δύο tie break στην σειρά στο Μαϊάμι!, αλλά αυτή τη φορά αποκλείστηκε.

Down goes the 2021 champ



High-flying @AdrianMannarino completes the always arduous task of defeating Hurkacz in Miami, 7-6(5) 7-6(0)!#MiamiOpen pic.twitter.com/llVeWTPeyu