Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στα court με νίκη επί του Κριστιάν Γκαρίν (6-3, 4-6, 6-4) και παίζει με Χατσάνοφ στη φάση των «16» του Μαϊάμι, σε μία άτυπη ρεβάνς του ημιτελικού του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μην είχε ρυθμό, όμως εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Κριστιάν Γκαρίν στους κρίσιμους πόντους και προκρίθηκε στην φάση των «16» στο Μαϊάμι.

Με φανερή την διάθεσή του να μην πιέσει πολύ τον εαυτό του αφού ακόμη δεν είναι στο 100% έτοιμος, ο Ελληνας τενίστας προσπάθησε με την εμπειρία του να διαχειριστεί το ματς σωστά, αποφεύγοντας να κυνηγήσει μεγάλα ράλι και δύσκολες μπάλες. Και τελικά με ένα break από λάθος του Χιλιανού στο τρίτο σετ, έφτασε στην πρόκριση (6-3, 4-6 ,6-4) έπειτα από 2 ώρες και 5 λεπτά.

Στο ματς είχε 12 άσους (7 ο αντίπαλός του), 77% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς, 31 winners (40 ο Γκαρίν) και μόλις 8 αβίαστα λάθη σε ματς τριών σετ.

Στην φάση των«16» θα παίξει με τον Κάρεν Χατσάνοφ, ο οποίος έκανε εύκολο ένα θεωρητικά επικίνδυνο ματς με τον Γίρι Λεχέτσκα, επικρατώντας με 6-2, 6-4. Οι δυο τους έχουν παίξει 6 φορές, με τον Τσιτσιπά να έχει το εντυπωσιακό 6-0, με τελευταία νίκη φέτος στον ημιτελικό Australian Open (3-1 σετ).

Στα πρώτα αναγνωριστικά games οι δύο αντίπαλοι δεν αντιμετώπισαν κάποιο break point με τον Στέφανο να έχει το προβάδισμα με 2-1. Παρόμοια εξέλιξη είχαν τα επόμενα δύο games, αφού κανείς από τους δύο δεν βρήκε break point και ο Τσιτσιπάς με λίγο ρίσκο στο σερβίς διατήρησε το προβάδισμα.

Point construction on point



