O Χουρκάτζ κατέκτησε τον τίτλο στη Μασσαλία

Ο Χούμπερτ Χουρκάτζ είναι ο νέος πρωταθλητής στο 250άρι τουρνουά της Μασσαλίας, με τον Πολωνό να νικά τον Γάλλο, Μπενζαμίν Μπονζί με 6-3, 7-6(4) και κατέκτησε τον 6ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο για το 2023, παραμένοντας στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 26χρονος Πολωνός ήταν πολύ καλός από τη γραμμή του σερβίς, έχοντας 19 άσους και κερδίζοντας το 93% των πόντων στα πρώτα του σερβίς (41/44).

That winning feeling @HubertHurkacz defeats Bonzi to become the Marseille champion #Open13Provence pic.twitter.com/3W9Te7Pyse