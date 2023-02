O Μεντβέντεφ συλλέγει κούπες, κέρδισε τον Μάρεϊ στον τελικό της Ντόχα

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-4 επικράτησε του μαχητικού Αντι Μάρεϊ και έφτασε τις 17 κούπες.

Τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του και 17ο στην καριέρα του, πήρε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Ντόχα.

Απέναντι στον Αντι Μάρεϊ, που έψαχνε το πρώτο του τρόπαιο από 2019, επικράτησε με 6-4, 6-4, έπειτα από 1 ώρα και 46 λεπτά αγώνα.

BACK-TO-BACK @DaniilMedwed takes home his second straight title as he defeats Murray 6-4 6-4 in Doha #QEMO2023 pic.twitter.com/RTxadennFR