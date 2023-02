Αλκαράθ και Νόρι στον τελικό του Μπουένος Αϊρες

Ο Κάρλος Αλκαράθ θα διεκδικήσει τα ξημερώματα τον πρώτο του τίτλο για το 2023.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πάει να πάρει την πρώτη του κούπα για φέτος, με την επιστροφή του στα court.

Ο Ισπανός προκρίθηκε στον τελικό του Μπουένος Αϊρες, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάμερον Nόρι.

Κέρδισε στον ημιτελικό εύκολα τον Μπερνάμπε Ζαπάτα Μιράλες με 6-2, 6-2, ενώ ο Νόρι είχε πιο δύσκολο έργο απέναντι στον Περουβιανό Βαρίλας (7-6, 6-4).

FINALCARAZ @carlosalcaraz reaches his first final since the US Open, defeating countryman Zapata Miralles 6-2 6-2 to face Cam Norrie tomorrow!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/InA71egoSO