Ο κάτοχος του τίτλου Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, καθώς και οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Χουμπέρτ Χουρκάτζ εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ.

Επιτυχημένα άρχισε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του o Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ στο 500άρι Όπεν του Ρότερνταμ. Ο 22χρονος Καναδός νίκησε τον Ιταλό, Λορέντζο Σονέγκο με 6-2, 6-3, έχοντας 21 winners και πέρασε με άνεση στον 2ο γύρο.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκανε επίσης επιτυχημένη πρεμιέρα στο Όπεν της ολλανδικής πόλης. Ο 25χρονος Γερμανός που επιχειρεί να επιστρέψει μετά την επτάμηνη παρουσία του εξ αιτίας του σοβαρού τραυματισμού, νίκησε τον Κορεάτη, Σουνγού Κβον με 6-4, 7-6 και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ.

Αυτή είναι η 3η μόλις νίκη για τον Ζβέρεφ μέσα στο 2023, μετά αυτή επί του Χουάν Πάμπλος Βαρίλας στον 1ο γύρο του Australian Open και επί του Σταν Βαβρίνκα στο Davis Cup. Στον επόμενο γύρο ο Ζβέρεφ θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδό, Ταλόν Γκρίκσπουρ, που απέκλεισε τον τον Σουηδό, Μίκαελ Ίμερ με 7-6(7), 7-5.

