O Φελίξ Αλιασίμ νίκησε με άνεση τον Ζιλ Σιμόν στο Όπεν του Παρισιού, με τον 37χρονο Γάλλο να αποχωρεί από την ενεργό δράση γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Ο Ζιλ Σιμόν νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ στα τρία σετ την Πέμπτη (2/11), έδωσε παράταση ενός ακόμα αγώνα στην 20χρονη καριέρα του. Μόνο που όλα τα ωραία τελειώνουν και το εμπόδιο του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ ήταν ανυπέρβλητο για τον 37χρονο Γάλλο.

Ο 22χρονος Καναδός πήρε με άνεση την πρόκριση με 6-1, 6-3 για τα προημιτελικά του Όπεν του Παρισιού, όμως όλα τα βλέμματα και το ζεστό χειροκρότημα πήγαν από το παριζιάνικο κοινό πήγαν στον δικό τους Ζιλ Σιμόν.

Ο Αλιασίμ θέλοντας να τον τιμήσει, έγραψε στην κάμερα «Merci Gillou!». Ο Ζιλ Σιμόν, πρώην Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη, αφήνει το επαγγελματικό τένις έχοντας κατακτήσει 14 τίτλους, η αρχή έγινε το 2007 και οι τελευταίοι το 2018, έχοντας συνολικά 504 νίκες στην καριέρα του.

