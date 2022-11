Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε το αήττητό του σε 4 ματς κόντρα στον Εβανς (2-0 σετ), παίρνοντας μία εύκολη πρόκριση στους «16» του Παρισιού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς όταν βλέπει αντίπαλο τον Ντάνιελ Εβανς, ίσως χαίρεται περισσότερο από κάθε άλλον πιθανό αντίπαλό του.

Για τέταρτη φορά σε ισάριθμα ματς, τον κερδίζει εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και συνεχίζει στο Masters του Παρισιού, στην φάση των «16».

Ο Στέφανος για άλλη μία φορά απέναντι στο Νο27 του κόσμου, έκανε ελάχιστα λάθη και σέρβιρε αποτελεσματικά. Στο πρώτο σετ είχε μόλις 3 αβίαστα και μέτρησε 4 άσους και 13 winners, ενώ σημείωσε ένα break που έκανε και την διαφορά για το 1-0. Ιδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να μην δέχεται ούτε ένα break point (ένα είχε στο πρώτο ο Εβανς που το έσβησε ο Στέφανος στις αρχές του αγώνα) και με 8 άσους, 78% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς, 28 winners και μόλις 8 αβίαστα λάθη σε όλο το ματς, να φτάνει στην 58η νίκη του για το 2022.

Απέναντι στον Εβανς μετά από 4 ματς, μετράει 8-0 σετ και το σημερινό δεύτερο ήταν το καλύτερο του Βρετανού απέναντι στον Στέφανο καθώς δεν είχε καταφέρει ως τώρα να πάρει 4 games σε ένα σετ! Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο θα είναι ένας εκ των Μουτέ και Νόρι που παίζουν απόψε το βράδυ (όχι πριν τις 21:30).

Ο Τσιτσιπάς, όπως και στις προηγούμενες τρεις αναμετρήσεις του με τον Εβανς, ξεκίνησε εντυπωσιακά. Πήρε το πρώτο game εύκολα στο σερβίς του και έφτασε σε τριπλό break point αμέσως μετά (0-40) για να κάνει το break με λάθος του Βρετανού. Ακολούθησε ένα δύσκολα κερδισμένο service game για το 3-0 (χρειάστηκε να σβήσει break point του Εβανς) χάρη σε δύο συνεχόμενους άσους, έπειτα από 12 λεπτά αγώνα.

Ο Βρετανός έδειξε σημάδια ζωής και με μερικούς winners, μείωσε σε 3-1 κάνοντας love service game, όμως ο Στέφανος συνέχισε να εκμεταλλεύεται το πρώτο του σερβίς, φτάνοντας στο 4-1.

Ο Εβανς προσπάθησε να δυσκολέψει λίγο τον Τσιτσιπά με επιστροφές οριακές πάνω από το φιλέ με αποτέλεσμα να πάει σε ένα κλειστό έβδομο game, το οποίο ωστόσο εξασφάλισε ο Ελληνας τενίστας, παίζοντας σε ανοιχτό court για το 5-2.

