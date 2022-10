«Είναι σαν πύρινη μπάλα» είπε για τη Μαρία Σάκκαρη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χαρακτήρισε ως «ένα υπέροχο τύπο» τον Στέφανο Τσιτσιπά, στις δηλώσεις του μετά τη νέα νίκη των Μπακς κόντρα στους Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, στη νίκη με 123-115 επί των Ατλάντα Χοκς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στη συζήτησή του με τους δημοσιογράφους, ρωτήθηκε και αποθέωσε τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Αναφερόμενος στην «καλή του φίλη» Μαρία Σάκκαρη ο «Giannis» είπε: «Είναι καταπληκτική. Είναι σαν πύρινη μπάλα και μου αρέσει αυτό σε αυτήν. Παίζει με πολλή ένταση. Είναι καλή μου φίλη και της εύχομαι τα καλύτερα».

Loved this from @Giannis_An34 on @mariasakkari:



“She’s amazing. She’s like a ball of fire & I love that about her. She plays with a lot of intensity. She’s a good friend of mine & I wish her the best.”



On Tsitsipas, he said: “He’s a great guy and he’s just starting right now” pic.twitter.com/MK2g66UrOH