Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κατέκτησε τον 12ο τίτλο καριέρας στο Tour, επικρατώντας εύκολα με 2-0 σετ του Σεμπάστιαν Κόρντα.

Τον τέταρτο τίτλο του για το 2022 και 12ο συνολικά στην καριέρα του, πήρε ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος τενίστας μετέτρεψε σε περίπατο τον τελικό στο Χιχόν κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 6-3) σε 77 λεπτά.

