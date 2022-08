Ο Τέιλορ Φριτζ σόκαρε τον Νικ Κύργιο κερδίζοντάς τον σε 50 μόλις λεπτά στην φάση των «32» του Σινσινάτι.

Με όσα είχαμε δει από τον Νικ Κύργιο τις τελευταίες εβδομάδες, ο τρόπος που έχασε στο τουρνουά ATP Masters του Σινσινάτι, αποτελεί σοκ.

Αυτό, γιατί ο Τέιλορ Φριτζ τον διέλυσε μέσα σε 50 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για την φάση των «16»!

Fab Fritz @Taylor_Fritz97 blasts past Nick Kyrgios 6-3 6-2 to reach the last 16 at #CincyTennis for the first time! pic.twitter.com/SOdIdVJJQt