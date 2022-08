Σε μια συνάντηση πρώην «γιγάντων» ο Αντι Μάρεϊ κέρδισε τον Σταν Βαβρίνκα σε παιχνίδι που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες.

Σε άλλες εποχές ο Αντι Μάρεϊ και ο Σταν Βαβρίνκα θα μπορούσαν να παίζουν σε τελικούς μεγάλων τουρνουά ή και grand slam. Εχουν κατακτήσει κάμποσα εξάλλου...

Οι πολλοί τραυματισμοί που είχαν και οι δύο τα προηγούμενα 3 χρόνια, τους άλλαξε την καριέρα και έφτασαν να παίζουν στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Η μονομαχία τους όμως θύμισε τις παλιές καλές τους εποχές.

Murray Houdini @andy_murray pulls off the ultimate escape act at #CincyTennis ! pic.twitter.com/dQP59NLHeH

Νικητής αναδείχθηκε ο Μάρεϊ ο οποίος μετά από 2 ώρες και 57 λεπτά, κέρδισε με 7-6, 5-7, 7-5, σε ένα ματς με ωραίες φάσεις.

Andy's on it



Two-time #CincyTennis champion @andy_murray is up and running with a 7-6(3) 5-7 7-5 victory over Stan Wawrinka. pic.twitter.com/L9qdRvUXxs