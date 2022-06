Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά στο τουρνουά του Χάλε κερδίζοντας σε 1 ώρα και 4 λεπτά τον Νταβίντ Γκοφέν.

Στο ματς που έκλεισε τον πρώτο γύρο στο Χάλε, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν… ισοπεδωτικός.

Μέσα σε 64 λεπτά, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε του Νταβίντ Γκοφέν (6-3, 6-2) και στον δεύτερο γύρο θα περιμένει τον Ιλια Ιβάσκα.

ON @daniilmedwed played some brilliant tennis in his first round meeting with Goffin in Halle!@ATPHalle pic.twitter.com/Y04gxewaYS