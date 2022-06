Μπερετίνι: Πήγε τελικό στη Στουτγάρδη και… τα έβαλε με το Wimbledon

O Ματέο Μπερετίνι ξανά σε τελικό μετά από ένα σχεδόν χρόνο, κυνηγάει τον τίτλο στη Στουτγάρδη.

Η τελευταία φορά που είδε τον εαυτό του σε τελικό ο Ματέο Μπερετίνι, ήταν στο περσινό Wimbledon.

Σχεδόν ένα μήνα μετά, ξανά στο γρασίδι, θα αγωνιστεί αύριο (12/6) σε έναν ακόμη τελικό, αυτή τη φορά στη Στουτγάρδη. Ο Ιταλός τενίστας κέρδισε με 2-0 σετ τον Οσκαρ Οτε, χάρη σε δύο tie break 7-6 (7), 7-6 (5) και έστω κι έτσι βρήκε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο αύριο.

Matteo Makes It Through!



Matteo Berrettini defeats Otte 7-6 7-6 and advances into the #BOSSOPEN final@theweissenhof pic.twitter.com/WA5LGJoX1a