Ο Ντένις Σαποβάλοφ έκανε μεγάλη ανατροπή και κέρδισε τον Ραφαέλ Ναδάλ στη Ρώμη με 2-1 σετ και ο Ισπανός δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Ισπανός υπέστη ήττα με ανατροπή από τον Ντένις Σαποβάλοφ (1-6, 7-5, 6-2 σε 2 ώρες και 37 λεπτά) και έτσι αποχαιρέτησε το τουρνουά από την φάση των «16», με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικούς βαθμούς στο ranking και να στείλει από απόψε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο4 (την Δευτέρα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά οι νέες κατατάξεις)!

