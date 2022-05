Η πολυαναμενόμενη κόντρα Τζόκοβιτς- Βαβρίνκα, είχε εύκολα νικητή τον πρώτο που παίζει με Αλιασίμ στα προημιτελικά.

Είχαν να παίξουν τρία χρόνια μαζί, αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν υπήρχε περίπτωση να είχε πρόβλημα απέναντι στον Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός φέτος κάνει μία επιστροφή μετά από σοβαρό χειρουργείο και απέναντι στο Νο1 του κόσμου δεν είχε τύχη, χάνοντας με 6-2, 6-2 μέσα σε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Είχε κάποιες εκλάμψεις στο παιχνίδι του με το μπάκχαντ, όμως το τουρνουά στη Ρώμη ολοκληρώθηκε γι’ αυτόν.

16 Rome quarter-finals in 16 appearances @DjokerNole defeats Wawrinka 6-2 6-2 to notch win No.998 of his career!#IBI22 pic.twitter.com/GVWYtssgK1