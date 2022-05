Ο Σταν Βαβρίνκα κέρδισε τον Ράιλι Οπέλκα με 2-1 σετ και είναι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters της Ρώμης.

Αυτή την ημέρα την περίμενε πως και πως ο Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε ξανά αγώνα τένις μετά από... 456 ημέρες (ή 16 ολόκληρους μήνες)! Αντιμετώπισε στον πρώτο γύρου του Masters της Ρώμης τον Ράιλι Οπέλκα και κέρδισε με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-2) σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 5 λεπτά.

A first tour-level win since the 2021 Australian Open for Stan the Man @stanwawrinka rallies from a set and a break down to get past Opelka 3-6 7-5 6-2 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/gqYxzCAnGm