Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει βαλθεί να τρελάνει τον κόσμο του τένις καθώς στην Μαδρίτη κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του σε 7 τουρνουά μέσα στο 2022.

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του το 2022.

Ο 19χρονος (εδώ και τρεις ημέρες) Ισπανός, μετά τους Ναδάλ και Τζόκοβιτς, κέρδισε και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κατέκτησε τον τίτλο στην Μαδρίτη!

Ο Αλκαράθ πήρε τον τίτλο με 2-0 σετ (6-3, 6-1 σε μόλις 62 λεπτά!) και έτσι έφτασε τους πέντε τίτλους καριέρας και τους τέσσερις μέσα στο 2022 (Ρίο, Μαϊάμι, Βαρκελώνη οι άλλοι τρεις), έχοντας παίξει συνολικά 7 τουρνουά!

Championship point as @alcarazcarlos03 won his second Masters 1000 title!#MMOPEN pic.twitter.com/HfuLoby1fN — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

Δεν κέρδισε μόνο το Australian Open (ήττα από τον Μπερετίνι σε 5 σετ στην φάση των «32»), το Indian Wells (ήττα από Ναδάλ στα ημιτελικά) και το Μόντε Κάρλο (έχασε από τον Κόρντα στους «32») και την Δευτέρα θα κάνει νέο ρεκόρ καριέρας στην κατάταξη, ανεβαίνοντας στο Νο6!

Εγινε παράλληλα ο πρώτος τενίστας σε τουρνουά Masters που κατακτά τον τίτλο κερδίζοντας μέσα σε τρεις ημέρες το Νο1 (Τζόκοβιτς), το Νο3 (Ζβέρεφ) και το Νο4 (Ναδάλ) της παγκόσμιας κατάταξης, μετά τον Ναλμπαντιάν το 2007!

Επίσης, έγινε ο νεότερος τενίστας μετά τον Ναδάλ (18 ετών το 2005) που φτάνει τους 5 τίτλους καριέρας, σε ηλικία 19 ετών και 3 ημερών.

At age 19, Carlos Alcaraz is the youngest five-time ATP Tour champion since Nadal (18, 2005).@alcarazcarlos03 | #MMOPEN — ATP Tour (@atptour) May 8, 2022

Εκανε εκπληκτικό παιχνίδι καθώς δεν είχε ούτε ένα αβίαστο λάθος στο ματς (!) ενώ σε όλο το ματς στο σερβίς του, έχασε μόνο 6 πόντους! Εφτασε τις 28 νίκες στο 2022 και είναι πρώτος στην σχετική λίστα, με τον Τσιτσιπά να ακολουθεί πλέον με 27.

Εχασε 3 πόντους στο σερβίς του σε ένα σετ!

Στο αγωνιστικό μέρος του τελικού, οι δύο φιναλίστ κράτησαν το σερβίς τους, με τον Αλκαράθ να φτάνει πρώτος σε break και να παίρνει προβάδισμα 4-2 με δύο winners.

Το 5-2 ήρθε με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα love service game ο νεαρός Ισπανός έκανε το 1-0 στα σετ, έχοντας το εξωπραγματικό 14/15 σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς. Μάλιστα, σε όλο το σετ, έχασε μόνο 3 πόντους στο σερβίς του, ενώ δεν είχε ούτε ένα αβίαστο λάθος!

Στο δεύτερο σετ, με το σκορ στο 1-1, ο Αλκαράθ έκανε άλλο ένα εύκολο break με 0 στον Γερμανό ο οποίος με το 1-3 στη συνέχεια στην πλάτη του, έψαχνε να βρει απαντήσεις, αλλά… μάταια απέναντι σε έναν αφηνιασμένο Ισπανό.

Ο Αλκαράθ ενώ έχανε με 40-15 στο σερβίς του Ζβέρεφ, κατάφερε και του έκανε και δεύτερο break, έφτασε εύκολα στο 5-1. Στο επόμενο game έφτασε σε τριπλό match point το οποίο έσωσε ο Γερμανός, αλλά στη συνέχεια έκανε δύο διπλά λάθη στο σερβίς και ο Αλκαράθ πήρε τον τίτλο.