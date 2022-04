Καθόλου εύκολη πρεμιέρα δεν είχε ο Αντρέι Ρούμπλεφ που χρειάστηκε να επιστρέψει από 0-1 σετ επί του Λεχέτσκα.

Δύσκολο ντεμπούτο στην φάση των «16» είχε ο Αντρέι Ρούμπλεφ στο Βελιγράδι.

Ο Ρώσος τενίστας βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ από τον Γίρι Λεχέτσκα, αλλά έκανε την ανατροπή έστω και δύσκολα μετά από 2 ώρες και επτά λεπτά (4-6, 7-6, 6-2).

Debut win in Belgrade for @AndreyRublev97!



The World No.8 comes from a set down to beat Lehecka 4-6 7-6(1) 6-2.



His 20th victory in 2022 sees him through to the quarter-finals.#SerbiaOpen pic.twitter.com/kZvB1HDgrn